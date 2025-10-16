Palmeiras se reapresenta, e Flaco López elogia esforço para entrar em campo

Atacante atuou pela Argentina na última terça-feira, viajou de Miami até São Paulo e entrou contra o Bragantino pelo Brasileiro no dia seguinte / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se reapresentou nesta quinta-feira (16) na Academia após golear o Red Bull Bragantino por 5 a 1, no Allianz Parque, na última quarta. Assim, o elenco iniciou preparação para o duelo decisivo contra o Flamengo, às 16h (de Brasília) do próximo domingo, pela 29ª rodada do Brasileirão. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos seguiram cronograma regenerativo na sala de recovery e neurociência. Os demais jogadores fizeram um treino técnico de ultrapassagens, cruzamentos e finalizações e jogos em campo reduzido. O lateral-direito Khellven avançou na recuperação de um trauma no pé e participou das atividades com o elenco.

Após defender a Argentina na última terça na vitória por 6 a 0 sobre Porto Rico, Flaco López ficou no banco contra o Bragantino e entrou no segundo tempo. Ele marcou o quarto gol do Palmeiras na partida, chegando a 23 na temporada, e elogiou todo o esforço para poder entrar em campo pelo Brasileirão. “É um momento de muita felicidade. Eu tinha falado com o pessoal da comissão sobre qual era a possibilidade de a gente voltar e participar do jogo. Eu disse que estava pronto e que queria ajudar os meus companheiros. Já estava preparado, e a gente faz um trabalho muito grande aqui para resistir a muitos jogos”, destacou o atacante, antes de completar: “Muito feliz de poder estar de volta para ajudar nossos companheiros e muito feliz também pelo que aconteceu no jogo com a seleção. Consegui jogar, fazer a minha estreia e desfrutei muito. Foram dias muito bons com amigos, como o Aníbal, fiquei feliz também pelo jogo dele, ele é um cara sensacional. Foram dias muito intensos, mas muito prazerosos”. Flaco López elogia logística preparada pelo Palmeiras Flaco López rasgou elogios à logística de voo preparada pela diretoria do Palmeiras para que ele e Aníbal Moreno pudessem voltar de Miami, onde a Argentina jogou, com possibilidade de jogar.