“O primeiro tempo foi inaceitável”, diz Raniele após derrota do Corinthians

Volante completou 100 jogos pelo clube, mas lamentou postura da equipe no revés por 3 a 1 diante do Santos
O Corinthians saiu derrotado da Vila Belmiro na noite desta quarta-feira (15), perdendo por 3 a 1 para o Santos. Apesar da marca de 100 partidas com a camisa alvinegra, o volante Raniele deixou o campo frustrado com o desempenho coletivo no clássico. Autor do único gol corintiano, ele admitiu que o time entrou desligado e acabou pagando caro pelos erros na etapa inicial.

“A marca fica em segundo plano. O primeiro tempo, o que fizemos foi inaceitável”, desabafou o jogador, em tom autocrítico.

Raniele destacou que o elenco vinha competindo bem nas últimas rodadas, mas não manteve a mesma concentração diante do rival. Desse modo, para ele, a falta de atitude foi determinante para o placar adverso.

Raniele diz que time estudou mas não conseguiu segurar adversário

O volante também revelou que o grupo havia estudado o estilo de jogo do Santos antes da partida. Segundo Raniele, o Corinthians sabia que enfrentaria um time agressivo nos minutos iniciais.

“Nos estudos que fizemos, sabíamos que o Santos fazia primeiro tempo intenso. Se conseguíssemos segurar, poderíamos sair com os três pontos depois”, explicou o meio-campista.

Mesmo decepcionado com o resultado, Raniele pediu reação imediata no Campeonato Brasileiro. O jogador afirmou que o grupo precisa transformar a derrota em aprendizado e buscar recuperação já na próxima rodada.

Por fim, ele demonstrou esperança em dias melhores para o Timão:

