MC Poze do Rodo fica na bronca com elenco do Flamengo em vitória sobre o Botafogo

Além de fomentar as críticas à arbitragem, MC Poze do Rodo também se incomodou com a postura do elenco do Flamengo na principal polêmica da vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo , no Nilton Santos. O funkeiro ficou na bronca com a passividade em que os rubro-negros lidaram com a decisão de Alex Gomes Stefano em sequer conferir o lance em Luiz Araújo no VAR.

O lance em questão envolveu um pisão de Allan, volante do Botafogo, sobre o pé de Luiz Araújo, já dentro da área. Stefano interpretou o contato como normal, não sinalizou pênalti e teve sua interpretação acatada pelo VAR, que tampouco solicitou revisão.

Poze, porém, não só discordou da análise da equipe de arbitragem como se indignou com a omissão rubro-negra no lance. Segundo o artista, faltou iniciativa dos jogadores em cobrar uma checagem mais criteriosa no lance, especialmente diante da postura dos alvinegros durante o clássico.

“Sabe o que me deixa put*? Pênalti claro desse, mas ninguém vai lá pressionar, falar na cabeça dele [árbitro] para ir ver o VAR. Deixa só os caras falarem. Ninguém dá papo de maluco. Todo mundo olhando os caras do Botafogo, ainda mais um pênalti claro desse aí…”, protestou.

Após o primeiro gol rubro-negro, Poze questionou os critérios adotados pela arbitragem e reiterou a passividade do time: “Papo reto, mano. Ninguém reclama com o juiz, maluco. Não existe, mano. Ninguém vai dar papo de maluco. O Evertton Araújo deu um pisão no cara no meio do campo e tomou amarelo, mas quando aconteceu na área, não deu. Nem olhou. Ninguém pressiona, mano”.