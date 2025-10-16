Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MC Poze do Rodo fica na bronca com elenco do Flamengo em vitória sobre o Botafogo

O artista também protestou contra o árbitro Alex Gomes Stefano durante o triunfo por 3 a 0 sobre o rival alvinegro em pleno Nilton Santos
Além de fomentar as críticas à arbitragem, MC Poze do Rodo também se incomodou com a postura do elenco do Flamengo na principal polêmica da vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, no Nilton Santos. O funkeiro ficou na bronca com a passividade em que os rubro-negros lidaram com a decisão de Alex Gomes Stefano em sequer conferir o lance em Luiz Araújo no VAR. 

O lance em questão envolveu um pisão de Allan, volante do Botafogo, sobre o pé de Luiz Araújo, já dentro da área. Stefano interpretou o contato como normal, não sinalizou pênalti e teve sua interpretação acatada pelo VAR, que tampouco solicitou revisão. 

Poze, porém, não só discordou da análise da equipe de arbitragem como se indignou com a omissão rubro-negra no lance. Segundo o artista, faltou iniciativa dos jogadores em cobrar uma checagem mais criteriosa no lance, especialmente diante da postura dos alvinegros durante o clássico.

“Sabe o que me deixa put*? Pênalti claro desse, mas ninguém vai lá pressionar, falar na cabeça dele [árbitro] para ir ver o VAR. Deixa só os caras falarem. Ninguém dá papo de maluco. Todo mundo olhando os caras do Botafogo, ainda mais um pênalti claro desse aí…”, protestou. 

Após o primeiro gol rubro-negro, Poze questionou os critérios adotados pela arbitragem e reiterou a passividade do time: “Papo reto, mano. Ninguém reclama com o juiz, maluco. Não existe, mano. Ninguém vai dar papo de maluco. O Evertton Araújo deu um pisão no cara no meio do campo e tomou amarelo, mas quando aconteceu na área, não deu. Nem olhou. Ninguém pressiona, mano”.

