Martinelli aposta em sequência do Fluminense no Rio para entrar no G6: “Maracanã é especial”

Em entrevista à FluTV, meio-campista destaca importância da semana de treinos para elenco se recuperar e assimilar as ideia de Luis Zubeldía / Crédito: Jogada 10

Depois do revés para o Mirassol, fora de casa, o Fluminense terá uma sequência de quatro jogos no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o primeiro deles será nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), contra o Juventude pela 28ª rodada. Diante disso, Martinelli falou sobre a importância de atuar como mandante e afirmou que conta com o apoio da torcida. “Acho que o Maracanã é um local muito especial para a gente. Contamos com o apoio da nossa torcida, pois em casa nós somos um time muito mais forte para termos uma grande sequência. Iremos nos empenhar, se entregar ao máximo para brigar na parte de cima da tabela”, disse, em entrevista à FluTV.