Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Marlon Freitas sai em defesa de Davide: ‘Trabalho bem feito’

Marlon Freitas sai em defesa de Davide: ‘Trabalho bem feito’

Na corda bamba, técnico italiano recebeu um ultimato da diretoria. Ou vence os dois próximos jogos ou...
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Capitão do Botafogo e principal líder do vestiário, o volante Marlon Freitas é uma das vozes a favor da continuidade do trabalho do técnico italiano Davide Ancelotti, pressionado nas próximas duas partidas. Afinal, o camisa 17 alvinegro avalia como positivo o trabalho do italiano, mesmo com duas derrotas consecutivas, queda de produção e um 3 a 0 desfavorável no clássico contra o arquirrival, na última quarta-feira (15), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 28 desta edição do Campeonato Brasileiro.

“Tem vezes que você ganha e não está tudo certo. E, também, quando você perde, não está tudo errado. No futebol, cada um pensa de uma maneira diferente. O trabalho está sendo bem feito. No Brasil, é o resultado. Daquilo que foi feito ano passado, qualquer treinador que chega aqui, seja mais novo ou mais experiente, se não consegue o resultado, vai ter cobrança também por aquilo que foi feito”, argumentou Freitas, ao canal “Premiere”.

E Davide? O que pensa?

Davide, por sua vez, fala em “bola para frente”. Apesar do número elevado de desfalques e dos maus resultados, o italiano assegura que vai trabalhar por um final feliz, ou seja, a classificação para a Copa Libertadores, único objetivo do Mais Tradicional até o fim do ano.

“O que temos que fazer é seguir. Chegar no CT, treinar, preparar o próximo jogo e manter a confiança alta. Sigo com muita confiança no meu elenco. Nós não estamos vivendo um momento fácil de resultados, de tudo que vocês sabem. Então, é confiar nisso. Confiar que, no momento difícil, estamos todos juntos e vamos seguir juntos, trabalhando. É um time que trabalha bem, não tenho nenhuma queixa, é um time que trabalha, que está vivendo muitas dificuldades. Temos que focar na atuação”, avisou Ancelottinho.

O Botafogo tem 43 pontos e segue no G6 do Brasileirão. Porém, nos últimos cinco compromissos, perdeu três, empatou uma e ganhou só uma vez. O Glorioso visita o Ceará neste domingo (19), no Castelão. Em seguida, recebe o Santos, no dia 26 deste mês, no Colosso do Subúrbio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar