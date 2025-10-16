Marlon Freitas sai em defesa de Davide: ‘Trabalho bem feito’

Na corda bamba, técnico italiano recebeu um ultimato da diretoria. Ou vence os dois próximos jogos ou...

“Tem vezes que você ganha e não está tudo certo. E, também, quando você perde, não está tudo errado. No futebol, cada um pensa de uma maneira diferente. O trabalho está sendo bem feito. No Brasil, é o resultado. Daquilo que foi feito ano passado, qualquer treinador que chega aqui, seja mais novo ou mais experiente, se não consegue o resultado, vai ter cobrança também por aquilo que foi feito”, argumentou Freitas, ao canal “Premiere”.

Capitão do Botafogo e principal líder do vestiário, o volante Marlon Freitas é uma das vozes a favor da continuidade do trabalho do técnico italiano Davide Ancelotti, pressionado nas próximas duas partidas . Afinal, o camisa 17 alvinegro avalia como positivo o trabalho do italiano, mesmo com duas derrotas consecutivas, queda de produção e um 3 a 0 desfavorável no clássico contra o arquirrival, na última quarta-feira (15), no Estádio Nilton Santos, pela rodada 28 desta edição do Campeonato Brasileiro.

E Davide? O que pensa?

Davide, por sua vez, fala em “bola para frente”. Apesar do número elevado de desfalques e dos maus resultados, o italiano assegura que vai trabalhar por um final feliz, ou seja, a classificação para a Copa Libertadores, único objetivo do Mais Tradicional até o fim do ano.

“O que temos que fazer é seguir. Chegar no CT, treinar, preparar o próximo jogo e manter a confiança alta. Sigo com muita confiança no meu elenco. Nós não estamos vivendo um momento fácil de resultados, de tudo que vocês sabem. Então, é confiar nisso. Confiar que, no momento difícil, estamos todos juntos e vamos seguir juntos, trabalhando. É um time que trabalha bem, não tenho nenhuma queixa, é um time que trabalha, que está vivendo muitas dificuldades. Temos que focar na atuação”, avisou Ancelottinho.

O Botafogo tem 43 pontos e segue no G6 do Brasileirão. Porém, nos últimos cinco compromissos, perdeu três, empatou uma e ganhou só uma vez. O Glorioso visita o Ceará neste domingo (19), no Castelão. Em seguida, recebe o Santos, no dia 26 deste mês, no Colosso do Subúrbio.

