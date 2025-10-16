Maracanã terá segurança reforçada para Flamengo x Palmeiras

A partida entre Flamengo e Palmeiras, no próximo domingo, no Maracanã, terá segurança reforçada. De acordo com o “Uol”, serão 800 policiais militares para a partida pelo Campeonato Brasileiro. A decisão ocorreu, nesta quinta-feira (16), em uma reunião na Federação do Rio (Ferj). Além disso, a projeção é de estádio bem cheio, com público estimado superior a 69 mil torcedores.

Por conta da certa proximidade, são esperados 2 mil torcedores palmeirenses na partida. Como de praxe, os torcedores do Alviverde terão os 80 ônibus escoltados. A Polícia Rodoviária Federal, aliás, passará o bastão para o Bepe na altura de Resende.