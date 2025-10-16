Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maracanã terá segurança reforçada para Flamengo x Palmeiras

Vice-líder e líder se enfrentam neste domingo (19), às 19h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro
A partida entre Flamengo e Palmeiras, no próximo domingo, no Maracanã, terá segurança reforçada. De acordo com o “Uol”, serão 800 policiais militares para a partida pelo Campeonato Brasileiro. A decisão ocorreu, nesta quinta-feira (16), em uma reunião na Federação do Rio (Ferj). Além disso, a projeção é de estádio bem cheio, com público estimado superior a 69 mil torcedores.

Por conta da certa proximidade, são esperados 2 mil torcedores palmeirenses na partida. Como de praxe, os torcedores do Alviverde terão os 80 ônibus escoltados. A Polícia Rodoviária Federal, aliás, passará o bastão para o Bepe na altura de Resende.

O duelo ficará entre o nível laranja e vermelho (mais alto). Só não será vermelho por completo, porque não haverá fechamento total das vias no entorno do Maracanã. Além disso, os torcedores de Flamengo e Palmeiras terão que passar pelo controle de biometria facial do Maracanã.

Palmeiras e Flamengo se enfrentarão no domingo (19), às 19h. Líder do Brasileirão, o Verdão tem três pontos de vantagem em relação ao adversário carioca, que ocupa a segunda colocação.

flamengo Palmeiras

