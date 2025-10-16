Mano Menezes enaltece segurança do Grêmio após vitória: “Em todos os aspectos”

O treinador Mano Menezes também aprovou a atuação da equipe. O comandante tricolor destacou que o time conseguiu apresentar segurança em todos os aspectos do jogo, além de conseguir atuar com tranquilidade.

O Grêmio voltou bem da Data Fifa, com uma atuação que agradou o seu torcedor. Na noite desta quinta-feira (16), o Tricolor bateu o São Paulo por 2 a 0 e voltou a vencer no Brasileirão após três rodadas, ganhando duas posições na tabela.

“O que mais me deixa contente, disse isso hoje antes do jogo, na palestra de preparação final, é que já sabemos o que vamos jogar. Várias vezes entramos para o jogo sem saber o que íamos jogar, porque não tínhamos segurança de muita coisa, sabíamos que íamos oscilar muito dentro do jogo. Estamos mais seguros em todos os aspectos do jogo, mais seguros com a posse de bola, então sofremos menos defensivamente. Estamos mais calmos na transição, com a qualidade dos jogadores, então chegamos mais lucidamente na frente”, destacou.

Coletivo funcionando

Outro ponto que agradou Mano foi o jogo coletivo, que funcionou à medida que o Grêmio conseguiu se encontrar na partida. O treinador também elogiou muito a atuação de Edenílson e espera que a torcida perca a desconfiança que tem pelo jogador.

“Começamos o jogo um pouco tensos, mas a equipe foi se encorajando. Quando a equipe se acalmou, a gente foi melhorando e, com um coletivo melhor, surgiram aqueles que se destacaram mais. Talvez Edenílson tenha sido o que se destacou mais. Estamos felizes porque trabalhamos muito para que esse ranço, que se tem na província, com Edenílson, seja apagado. Edenílson é, se eu não me engano, o volante que mais marcou gols no Brasileiro de pontos corridos”, enfatizou.