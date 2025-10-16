Lucas Silvestre critica postura do Corinthians no clássico: “Muito ruim”

Substituindo Dorival Júnior, o auxiliar Lucas Silvestre apontou que a postura alvinegra na partida esteve muito abaixo do que o time precisava. O treinador na Vila Belmiro acredita que a atuação do Corinthians esteve muito abaixo do que a equipe demonstrou nos últimos jogos. O auxiliar também garantiu uma mudança de postura para a próxima partida.

O Corinthians voltou da Data Fifa com um resultado ruim e uma performance abaixo do esperado. Na noite desta quarta-feira (15), o Timão perdeu para o Santos por 3 a 1 , em um jogo em que a equipe alvinegra demorou para conseguir se encontrar.

“A nossa postura no início do jogo foi muito ruim, muito abaixo de tudo aquilo que a gente vem produzindo e da maneira que a gente vem atuando. A derrota hoje passa menos pelos aspectos táticos do jogo e muito mais pela energia, pela disposição, pontos que a gente acabou deixando muito a desejar. É dolorido o momento, mas a gente precisa entender e conviver com tudo que aconteceu e mudar a chave logo. Sábado tem o Atlético Mineiro e a postura vai ser outra”, afirmou.

Preparação do Corinthians dentro dos conformes, já a atuação…

Silvestre demonstrou bastante insatisfação com o desempenho da equipe, já que a preparação passou por detalhes cruciais da derrota. O auxiliar também recordou que o time até conseguiu encaixar nos minutos iniciais, mas se perdeu após sofrer o gol no começo do jogo.

“A preparação aconteceu como tinha que ser, os jogadores foram alertados para aquilo que o Santos levaria à partida. Mostramos para eles os dados de que o primeiro tempo do Santos, principalmente aqui na Vila, de uma pressão em cima do adversário, que a gente teria pouco espaço para tomar as decisões. Iniciamos o jogo achando esses espaços, mas depois do gol a gente para de encontrar esses espaços”, pontuou.

E o Garro e o Memphis?

Uma das principais reclamações alvinegras foi a demora para a entrada de Rodrigo Garro e Memphis Depay. A dupla veio para campo apenas na metade da segunda etapa. Silvestre explicou que havia um acordo para os jogadores terem uma minutagem controlada e enfatizou a sequência da temporada.