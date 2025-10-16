Lucas Silva critica erros de arbitragem após clássico: ‘Gera muita revolta’

Ao deixar o campo depois do empate em 1 a 1 com o Atlético Mineiro, o capitão do Cruzeiro enfatizou sua indignação com a arbitragem da partida

O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, válido pela 28ª rodada do Brasileirão, terminou empatado em 1 a 1, mas não passou sem polêmica . O volante e capitão celeste, Lucas Silva, não escondeu a insatisfação com a atuação da arbitragem, principalmente em um lance que culminou no gol de empate do Galo.

“Clássico é sempre pegado, o clima esquenta, a tensão aumenta. Confesso que eu não imaginava que seria tanto. No primeiro tempo, poucos minutos de bola rolando, a arbitragem confusa, mas no segundo tempo conseguimos fazer o gol”, disse Lucas Silva. “Num lance em que a arbitragem estava muito longe, um lance claro que não foi escanteio para o time adversário, eles conseguiram fazer o gol. Isso gera muita revolta, o clima ficou muito tenso e a gente ficou indignado com isso”.

Cartões e expulsões em campo

O lance polêmico aconteceu após o gol de Matheus Pereira, que colocou o Cruzeiro à frente. Na sequência, um escanteio duvidoso foi marcado a favor do Atlético-MG, e Ruan Tressoldi cabeceou para o empate, provocando revolta imediata dos jogadores celestes. Ainda na etapa final, o atacante Kaio Jorge foi expulso aos sete minutos por protestos, gesticulando contra a arbitragem, aumentando ainda mais a tensão em campo.

Com o empate, o Atlético-MG permanece na 14ª posição, com 33 pontos, enquanto o Cruzeiro segue firme no 3° lugar, agora com 53 pontos. O clássico em Belo Horizonte reforçou a rivalidade entre os clubes e mostrou como a tensão pode dominar até os principais líderes de cada equipe.

