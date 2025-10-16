Léo Jardim aponta “força mental” em vitória do Vasco sobre o Fortaleza

Goleiro do Vasco valoriza demais triunfo construído no Castelão e com um jogador a menos desde o final do primeiro tempo

Ainda assim, o time carioca seguiu firme na defesa, contou com ótimas defesas do arqueiro e balançou as redes duas vezes.

Melhor do Vasco na vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0 , o goleiro Léo Jardim elegeu o poder mental do time como, na verdade, o grande destaque na Arena Castelão. Vale lembrar que o Cruz-Maltino ficou com um a menos no primeiro tempo, quando Hugo Moura foi expulso ainda no 0 a 0.

“O que aconteceu no final demonstra o que foi o jogo. Era uma guerra. Valia muito tanto para a gente quanto para eles. Fico feliz de poder ajudar a equipe, foi o resultado positivo. É ressaltar a entrega de todo mundo. Quando ficamos com um a menos, soubemos aproveitar as oportunidades. É ressaltar o poder mental e a parte física, que correu muito com um jogador a menos. Fazia tempo que não vencíamos aqui em Fortaleza. Foi muito importante para a gente” afirmou Léo Jardim em entrevista ao “Premiere”.

Dessa forma, o Cruz-Maltino conheceu a segunda vitória seguida, subiu para o nono lugar com 36 pontos e colou no G6 do Brasileirão. O Vasco entra em campo agora na segunda-feira (20), quando recebe o Fluminense às 19h30, no Maracanã.

