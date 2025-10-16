Kluivert é demitido da seleção da Indonésia após não garantir vaga na Copa do Mundo

Treinador não conseguiu classificar seleção asiática, que ficou em último lugar na quarta fase, sem direito a participar das repescagem / Crédito: Jogada 10

Após nove meses no comando, Patrick Kluivert deixou o cargo da seleção da Indonésia. O ídolo holandês não resistiu à eliminação da equipe nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. Com isso, a seleção se despediu do torneio na quarta fase e nem a vaga na repescagem conseguiu garantir, o que complicou para a sequência do profissional no cargo. Dessa forma, a Indonésia encerrou a penúltima fase das Eliminatórias em quarto lugar no Grupo C, com três vitórias, três empates e quatro derrotas. Durante o torneio, sofreu goleadas como 6 a 0 para o Japão e 5 a 1 para a Austrália.

Apesar disso, conseguiu avançar para mais uma fase, em um grupo com Arábia Saudita e Iraque, entretanto ficou em último, sem conseguir pelo menos uma vaga na repescagem. Os árabes garantiram a classificação direta, enquanto os iraquianos estão na repescagem. Experiência na Ásia Aposentado como jogador em 2008, Kluivert teve experiência em diversos cargos técnicos. A experiência na seleção asiática foi a quarta de sua carreira como treinador profissional. “Depois de trabalhar intensivamente juntos por quase 12 meses, o PSSI expressa o seu maior apreço ao treinador Patrick Kluivert e à sua equipa pela dedicação e contribuição para o futebol indonésio. Após discussões abertas e mútuas respeitosas, ambas as partes concordaram em pôr fim a esta cooperação. Agradecemos ao treinador Patrick Kluivert e à sua equipa pelo empenho e profissionalismo”, anunciou.