Jornal espanhol pede Vitor Roque na Seleção Brasileira

Autor de dois gols na goleada sobre o Bragantino, atacante soma 12 tentos na temporada e chama a atenção da imprensa internacional

Segundo a publicação, Vitor Roque enfrentou dificuldades de adaptação no início do ano, mas atualmente vive o auge de sua carreira. O atacante soma 12 gols e três assistências em 25 partidas com a camisa alviverde, mostrando consistência e poder de decisão.

Autor de dois dos cinco gols do Palmeiras na vitória por 5 a 1 sobre o Bragantino, nesta quarta-feira (15/10), Vitor Roque vive um momento especial na carreira e ganhou destaque internacional. O jornal espanhol Marca, em sua mais recente edição, ressaltou a evolução do atacante na temporada.

O veículo espanhol ainda aponta que Vitor Roque pode se tornar uma alternativa para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, caso Carlo Ancelotti não possa contar com Neymar.

“Ele só foi convocado uma vez pela Seleção Brasileira, em um amistoso em março de 2023. Desde então, não acabou sendo mais chamado, embora possa se tornar uma das cartas na manga de Ancelotti caso Neymar não atinja o nível físico que o técnico italiano considera necessário”, destacou o Marca.

Com a vitória sobre o Bragantino, o Palmeiras chegou aos 61 pontos no Campeonato Brasileiro. Assim, manteve três de vantagem sobre o Flamengo, que ocupa a segunda posição com 58 pontos, mas tem duas vitórias a menos. Aliás, vale ressaltar que as duas equipes se enfrentam no próximo domingo (19/10), no Maracanã.

