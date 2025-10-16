Invicto como titular, Barros vira amuleto do Vasco em boa fase

Revelado pelo clube, volante conquista vaga e entrega equilíbrio ao time para buscar a parte de cima da classificação / Crédito: Jogada 10

Barros se firmou como uma peça fundamental no bom momento do Vasco. Desde que assumiu a titularidade sob o comando de Fernando Diniz, o jovem volante não sabe o que é perder. São nove partidas invicto como titular, um marco que chama a atenção e fortalece sua importância no time. Tudo começou após o retorno de Barros a São Januário. Ele reestreou contra o Corinthians, entrando no fim da partida — a única derrota do Vasco nas últimas dez partidas em que disputou. No jogo seguinte, contra o Botafogo pela Copa do Brasil, Barros herdou a vaga de titular devido à lesão de Tchê Tchê.

LEIA MAIS: Justiça autoriza o Vasco a receber empréstimo da Crefisa A partir dali, o Cruz-Maltino iniciou uma sequência positiva de resultados, com o volante presente em todas as vitórias e empates. A única exceção foi a derrota para o Palmeiras, justamente quando Barros cumpria suspensão. Sua primeira vez como titular foi marcante. No duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, formou a dupla de volantes com Jair e se destacou como um dos melhores em campo. Após a grave lesão de Jair, Barros manteve a vaga no time e passou a atuar ao lado de Hugo Moura. Barros é um dos líderes de desarmes no Vasco Desde então, Barros tem demonstrado consistência e maturidade. Contra o Fortaleza, por exemplo, segurou praticamente sozinho a marcação no meio de campo após a expulsão de Hugo Moura, sendo decisivo em desarmes por baixo e nas bolas aéreas. Sua aplicação tática e combatividade chamam atenção, mesmo com poucos jogos disputados.