Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio pede urgência ao STJD para liberar Kannemann e Marlon contra o São Paulo

Grêmio pede urgência ao STJD para liberar Kannemann e Marlon contra o São Paulo

Clube gaúcho aguarda decisão do presidente do tribunal após Procuradoria conceder liminar favorável ao cancelamento dos cartões
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Grêmio protocolou, na quarta-feira (15), um pedido de análise com caráter de urgência ao presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Otávio Veríssimo Teixeira. O clube tenta garantir que o zagueiro Kannemann e o lateral-esquerdo Marlon possam atuar contra o São Paulo, nesta quinta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro.

A solicitação foi feita após a Procuradoria do STJD conceder liminar favorável ao cancelamento dos cartões recebidos pelos dois atletas na derrota por 1 a 0 para o Bragantino, no dia 4 de outubro, em Bragança Paulista. Na ocasião, Kannemann foi expulso, enquanto Marlon recebeu o terceiro amarelo e, por isso, precisaria cumprir suspensão automática.

O Grêmio, aliás, sustenta que a arbitragem aplicou as punições “de forma grosseiramente equivocada”. Na semana passada, o clube apresentou sua defesa. Afirmou que a equipe de arbitragem interpretou de maneira incorreta o lance que originou o pênalti por um suposto toque de mão.

O desempenho da equipe de arbitragem, chefiada por Lucas Casagrande e pelo árbitro de vídeo, também foi alvo de críticas. Ambos foram afastados.

A Procuradoria do STJD, assim, acatou os argumentos gremistas e enviou o parecer favorável ao presidente da entidade no último dia 7. Agora, o despacho de Luís Otávio Veríssimo Teixeira é necessário para liberar oficialmente a escalação de Kannemann e Marlon. Caso a decisão seja confirmada, o episódio ainda deverá ser analisado posteriormente pelo Pleno do tribunal.

Veja o texto da solicitação feita pelo Grêmio ao STJD

1. Diante do exposto, e com os elementos adicionais que demonstram a robustez jurídica do pleito, o Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense reitera seu pedido para que Vossa Excelência, em caráter de urgência, se digne a apreciar e deferir a medida liminar requerida pela Procuradoria.

2. O deferimento é a única medida capaz de suspender os efeitos dos cartões injustamente aplicados aos atletas Walter Kannemann e Marlon Rodrigues Xavier, assegurando sua participação na partida de 16 de outubro de 2025 e, acima de tudo, garantindo que a Justiça desportiva prevaleça sobre o erro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Grêmio

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar