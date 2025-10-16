Grêmio pede urgência ao STJD para liberar Kannemann e Marlon contra o São Paulo

Clube gaúcho aguarda decisão do presidente do tribunal após Procuradoria conceder liminar favorável ao cancelamento dos cartões / Crédito: Jogada 10

O Grêmio protocolou, na quarta-feira (15), um pedido de análise com caráter de urgência ao presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luís Otávio Veríssimo Teixeira. O clube tenta garantir que o zagueiro Kannemann e o lateral-esquerdo Marlon possam atuar contra o São Paulo, nesta quinta-feira (16), pelo Campeonato Brasileiro. A solicitação foi feita após a Procuradoria do STJD conceder liminar favorável ao cancelamento dos cartões recebidos pelos dois atletas na derrota por 1 a 0 para o Bragantino, no dia 4 de outubro, em Bragança Paulista. Na ocasião, Kannemann foi expulso, enquanto Marlon recebeu o terceiro amarelo e, por isso, precisaria cumprir suspensão automática.

O Grêmio, aliás, sustenta que a arbitragem aplicou as punições “de forma grosseiramente equivocada”. Na semana passada, o clube apresentou sua defesa. Afirmou que a equipe de arbitragem interpretou de maneira incorreta o lance que originou o pênalti por um suposto toque de mão. O desempenho da equipe de arbitragem, chefiada por Lucas Casagrande e pelo árbitro de vídeo, também foi alvo de críticas. Ambos foram afastados. A Procuradoria do STJD, assim, acatou os argumentos gremistas e enviou o parecer favorável ao presidente da entidade no último dia 7. Agora, o despacho de Luís Otávio Veríssimo Teixeira é necessário para liberar oficialmente a escalação de Kannemann e Marlon. Caso a decisão seja confirmada, o episódio ainda deverá ser analisado posteriormente pelo Pleno do tribunal.