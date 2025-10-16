Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio domina e vence São Paulo no Brasileirão

Carlos Vinícius marca os dois gols da partida, e Tricolor Gaúcho se recupera enquanto os paulistas seguem em má fase na competição
Autor Jogada 10
No duelo entre tricolores pela 28ª rodada do Brasileirão, o Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 0, nesta quinta-feira (16), na Arena, em Porto Alegre. Os donos da casa conseguiram se impor e venceram o time paulista com dois gols marcados pelo atacante Carlos Vinícius neste retorno das equipes após a pausa para a Data Fifa.

Dessa maneira, o Grêmio se recuperou da derrota por 1 a 0 para o Bragantino na rodada passada e subiu na tabela. Com a vitória em casa, o Tricolor gaúcho chegou a 36 pontos e subiu para a 11ª posição.

Por outro lado, o São Paulo atravessa uma fase ruim e não conseguiu se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, de virada, no Morumbis. Assim, o time segue com 38 pontos, na 8ª posição, e chegou a três derrotas nas últimas quatro rodadas.

