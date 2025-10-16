Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleiro do Cruzeiro, Cássio passa por exames após concussão

Goleiro teve choque de cabeça com o lateral William e deve ser afastado por cinco dias, além de passar por avaliação completa
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
Tipo Notícia

O clássico entre Atlético e Cruzeiro, disputado nesta quarta-feira (15/10) pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por tensão e sustos.  Ainda no primeiro tempo, o goleiro Cássio, titular absoluto da Raposa, deixou o campo após um forte choque de cabeça com o lateral William.  O incidente aconteceu com 26 minutos do primeiro tempo. Após atendimento médico, o arqueiro foi substituído por Léo Aragão, seguindo o protocolo de concussão da CBF.

Defesa espetacular antes do acidente

Pouco antes, aos 23 minutos, Cássio fez uma grande defesa. O goleiro interceptou um chute perigoso de Dudu dentro da área, evitando o gol do Atlético. Na sequência, durante disputa pela bola, o arqueiro ficou tonto, cuspiu sangue e não pôde continuar em campo. Com isso, acabou sendo encaminhado a um hospital em Belo Horizonte, onde exames detalhados serão realizados.

De acordo com a assesoria do Cruzeiro, o goleiro passará por avaliação completa e deve cumprir cinco dias de afastamento dos gramados, conforme o regulamento da CBF. Apesar do susto, o Cássio deixou o estádio consciente, sob aplausos da torcida cruzeirense e gestos de respeito dos rivais atleticanos.

Cruzeiro

