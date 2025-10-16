Goleiro do Cruzeiro, Cássio passa por exames após concussão

Goleiro teve choque de cabeça com o lateral William e deve ser afastado por cinco dias, além de passar por avaliação completa

O clássico entre Atlético e Cruzeiro, disputado nesta quarta-feira (15/10) pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por tensão e sustos. Ainda no primeiro tempo, o goleiro Cássio, titular absoluto da Raposa, deixou o campo após um forte choque de cabeça com o lateral William. O incidente aconteceu com 26 minutos do primeiro tempo. Após atendimento médico, o arqueiro foi substituído por Léo Aragão, seguindo o protocolo de concussão da CBF.

Defesa espetacular antes do acidente

Pouco antes, aos 23 minutos, Cássio fez uma grande defesa. O goleiro interceptou um chute perigoso de Dudu dentro da área, evitando o gol do Atlético. Na sequência, durante disputa pela bola, o arqueiro ficou tonto, cuspiu sangue e não pôde continuar em campo. Com isso, acabou sendo encaminhado a um hospital em Belo Horizonte, onde exames detalhados serão realizados.

De acordo com a assesoria do Cruzeiro, o goleiro passará por avaliação completa e deve cumprir cinco dias de afastamento dos gramados, conforme o regulamento da CBF. Apesar do susto, o Cássio deixou o estádio consciente, sob aplausos da torcida cruzeirense e gestos de respeito dos rivais atleticanos.

