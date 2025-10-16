Gattuso promete “sair do país” caso Itália não consiga vaga na Copa do Mundo

Treinador faz declaração surpreendente e volta a destacar a confiança de que a Azzurra ficará com a classificação e voltará ao Mundial

“Se não nos classificarmos para a Copa do Mundo, vou me mudar e morar longe da Itália. Já estou um pouco longe, mas vou ainda mais longe”, declarou o treinador, que recebeu elogios do goleiro Gianluigi Donnarumma.

Depois de mais uma vitória da Itália nas Eliminatórias Europeias, o técnico Gennaro Gattuso fez uma promessa surpreendente. Afinal, o comandante afirmou que deixará o país se a Azzurra não conseguir garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

“Você sente o Gattuso ao seu lado, é como se ele estivesse te apoiando a cada momento da partida. Nosso treinador adora diálogo, ele fala muito e nos explica tudo. Ele rapidamente nos devolveu uma identidade coletiva muito forte”, disse o arqueiro.

No momento, a Itália ocupa a segunda colocação do Grupo I das Eliminatórias Europeias, garantida pelo menos na repescagem. Com 15 pontos, está a três da líder Noruega e ainda pode tentar buscar uma vaga direta no Mundial.

Por fim, na próxima Data Fifa, a Azzurra mede forças com Moldávia e Noruega. Esses jogos são essenciais para seguir viva no sonho de voltar à Copa do Mundo. Afinal, vale lembrar que a tetracampeã do mundo perdeu para a Suécia, em 2018, e Macedônia do Norte, em 2022, nas respectivas repescagens e ficou de fora das últimas duas edições.