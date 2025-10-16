Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gattuso promete “sair do país” caso Itália não consiga vaga na Copa do Mundo

Gattuso promete “sair do país” caso Itália não consiga vaga na Copa do Mundo

Treinador faz declaração surpreendente e volta a destacar a confiança de que a Azzurra ficará com a classificação e voltará ao Mundial
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Depois de mais uma vitória da Itália nas Eliminatórias Europeias, o técnico Gennaro Gattuso fez uma promessa surpreendente. Afinal, o comandante afirmou que deixará o país se a Azzurra não conseguir garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026.

“Se não nos classificarmos para a Copa do Mundo, vou me mudar e morar longe da Itália. Já estou um pouco longe, mas vou ainda mais longe”, declarou o treinador, que recebeu elogios do goleiro Gianluigi Donnarumma.

“Você sente o Gattuso ao seu lado, é como se ele estivesse te apoiando a cada momento da partida. Nosso treinador adora diálogo, ele fala muito e nos explica tudo. Ele rapidamente nos devolveu uma identidade coletiva muito forte”, disse o arqueiro.

No momento, a Itália ocupa a segunda colocação do Grupo I das Eliminatórias Europeias, garantida pelo menos na repescagem. Com 15 pontos, está a três da líder Noruega e ainda pode tentar buscar uma vaga direta no Mundial.

Por fim, na próxima Data Fifa, a Azzurra mede forças com Moldávia e Noruega. Esses jogos são essenciais para seguir viva no sonho de voltar à Copa do Mundo. Afinal, vale lembrar que a tetracampeã do mundo perdeu para a Suécia, em 2018, e Macedônia do Norte, em 2022, nas respectivas repescagens e ficou de fora das últimas duas edições.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Futebol Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar