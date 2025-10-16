Fluminense tem desfalques e surpresas contra o Juventude

Lucho Acosta e Keno estão fora dos relacionados para a partida desta quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Juventude, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, afinal, terá os desfalques de Keno e Lucho Acosta. Além disso, o time tricolor deve entrar em campo com novidades. Lucho Acosta será poupado por controle de carga. O meia argentino apresentou sinais de desgaste durante a preparação e, por isso, ficará fora do confronto. Já Keno, por outro lado, sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o Mirassol e segue em tratamento.