Fluminense tem desfalques e surpresas contra o Juventude

Fluminense tem desfalques e surpresas contra o JuventudeLucho Acosta e Keno estão fora dos relacionados para a partida desta quinta-feira (16), às 21h30, no Maracanã, pelo Brasileirão
O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Juventude, nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, afinal, terá os desfalques de Keno e Lucho Acosta. Além disso, o time tricolor deve entrar em campo com novidades.
Lucho Acosta será poupado por controle de carga. O meia argentino apresentou sinais de desgaste durante a preparação e, por isso, ficará fora do confronto. Já Keno, por outro lado, sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o Mirassol e segue em tratamento.
Por outro lado, a lista de relacionados conta com duas novidades: o meia Lezcano e o atacante Riquelme. Ambos podem jogar pela primeira vez sob o comando de Zubeldía. Revelado na base do Fluminense, o jovem atacante tem chance de iniciar a partida por conta da lesão de Keno.
Kevin Serna também está relacionado e ficará à disposição do técnico Luis Zubeldía. Convocado pela primeira vez para defender a Colômbia, o atacante atuou nos dois amistosos na última Data Fifa e, por isso, deve começar no banco de reservas.
Relacionados do Fluminense
Goleiros: Fábio, Luiz Felipe e Vitor Eudes
Defensores: Freytes, Gabriel Fuentes, Guga, Ignácio, Renê, Samuel Xavier e Thiago Silva
Meio-campistas: Facundo Bernal, Hércules, Lezcano, Lima, Martinelli, Otávio e Riquelme
Atacantes: Agustín Canobbio, Everaldo, Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Santi Moreno e Yeferson Soteldo