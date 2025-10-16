Flamengo anuncia a saída da treinadora Rosana Augusto do time feminino

Decisão rubro-negra faz parte de uma readequação orçamentária para o planejamento da próxima temporada da categoria / Crédito: Jogada 10

O Flamengo anunciou, nesta quinta-feira (16), a saída da treinadora Rosana Augusto da equipe de futebol feminino. Vale lembrar que essa foi a primeira vez que o clube teve uma mulher no comando da equipe profissional da categoria. Dessa forma, a profissional teve uma longa carreira como atleta, com participação em quatro Jogos Olímpicos (prata em 2004 e 2008), quatro Copas do Mundo e três Jogos Pan-Americanos.