Exame aponta lesão em Everton Cebolinha, do Flamengo

Atacante lesionou o músculo do quadril em lance com Santi Rodríguez, do Botafogo, e perderá mais partidas pelo Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

O Flamengo informou sobre a situação do atacante Everton Cebolinha, na noite desta quinta-feira (16) após sair de campo de maca em clássico contra o Botafogo, na última quarta-feira (15), no Nilton Santos. De acordo com o clube, o exame de imagem apontou lesão no músculo do quadril (iliopsoas). Assim, o jogador já iniciou tratamento com o departamento médico do clube e é o único com contusão no elenco. O iliopsoas é o músculo principal responsável pela flexão do quadril, conectando a coluna vertebral à coxa. Geralmente se a lesão for grau 1, o atleta fica de uma a duas semanas fora. No grau II, cerca de quatro a seis semanas. Por fim, o caso mais grave pode levar de dois a três meses de recuperação. O Flamengo, aliás, não informou a gravidade.

O atacante, assim, passa a ser dúvida para a série de jogos decisivos do time. Vice-líder do Brasileirão e semifinalista da Libertadores, o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras, no domingo (19), e abre o duelo com o Racing-ARG na próxima quarta-feira (22). O lance aconteceu aos 32 minutos do segundo tempo. Everton Cebolinha sentiu dores após um pisão que deu em Santi Rodríguez, do Botafogo. Assim, o atleta do Flamengo pediu para deixar o campo, após estar apenas 19 minutos em ação. O atacante de 29 anos não consegue ganhar sequência na temporada. Afinal, dos últimos 16 jogos, ele atuou somente seis vezes. Contra o Botafogo, ele até entrou aos 15 da etapa final. No entanto, deixou o campo 20 minutos depois. Cebolinha tem 33 partidas na temporada, com quatro gols e duas assistências. Ele está no Flamengo desde 2022, chegando proveniente ao Benfica (POR), por cerca de R$ 70 milhões, totalizando 158 jogos pelo clube. São 18 gols e 22 assistências no período.