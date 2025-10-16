Ex-presidente do San Lorenzo dá declaração em tom ameaçador

Miele assegurou que teve a oportunidade de conversar reiteradamente com o presidente que recém conseguiu reassumir o posto judicialmente e em caráter de aviso. Para ele, a melhor atitude de Moretti seria de deixar o posto vago pois, do contrário, corre o risco até mesmo de sofrer um atentado:

Para a emissora de TV Argentina DeporTV, o ex-presidente do San Lorenzo, Fernando Miele, concedeu entrevista onde trouxe uma afirmação de tom consideravelmente temerário. Tendo, como alvo de suas palavras, o atual mandatário do clube de Boedo, Marcelo Moretti.

“Todos os dias digo pra ele: ‘Saia porque (senão) vão te dar um tiro na perna, não vai saber de onde veio e você não vai mais nem andar.”

Além das palavras ameaçadoras, o cartola que foi presidente do San Lorenzo de 1986 até 2001 mostrou sua clara insatisfação com os atos de Marcelo Moretti. Na sua visão, o melhor que pode acontecer com a entidade é a convocação de novas eleições:

“Hoje não dá pra acreditar (nele). Ele diz sim pra tudo. Depois, faz o que quer e, lamentavelmente, faz tudo mal. Não tem quatro, cinco amigos ao lado que possam o direcionar e levá-lo a razão. Para mim, a solução é convocar novas eleições e trazer gente nova. Logicamente, tem de ter experiência no clube. Mas (quem entrar no posto) não pode ser descartado nos dois, três primeiros anos, pois eles vão ser os de mais difícil condução.”

Com ambiente político em ebulição, o campeão da Libertadores de 2014 também encara uma situação financeira extremamente delicada. Não por acaso, uma informação da TyC Sports dá conta de uma dívida capaz de levar o clube centenário a falência.