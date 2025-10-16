Errata: Victor Luís, do Vasco, não foi expulso contra o Fortaleza

Diferentemente do que foi publicado anteriormente pelo Jogada10, o lateral-esquerdo vascaíno não foi advertido com o cartão vermelho

O lateral-esquerdo Victor Luís não foi expulso na vitória do Vasco sobre o Fortaleza, por 2 a 0, na última quarta-feira (15), na Arena Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Jogada10 publicou equivocadamente o ocorrido e pede desculpas.

Na súmula da partida, o Vasco conta com apenas um jogador expulso. Trata-se de Hugo Moura, que levou o cartão vermelho ainda no primeiro tempo. Já o Fortaleza teve três expulsões. Adam Barreira, aos 29 minutos da segunda etapa, e Pablo Roberto e Kuscevic após o término do jogo.