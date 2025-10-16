Em súmula, árbitro explica expulsões e cita confusão generalizada em Fortaleza x Vasco

Confronto entre Leão e Cruz-Maltino teve quatro cartões vermelhos, e jogadores e comissões se estranharam ao fim da partida, no Castelão

“Informo que, aos 15 minutos do segundo tempo, quando o jogo se encontrava paralisado, foi arremessada uma garrafa, vinda da direção de onde se encontrava a torcida da equipe mandante, em direção à área defendida pela equipe visitante, caindo no campo de jogo e não atingindo nenhum atleta ou membro da equipe de arbitragem”, disse.

Após o triunfo do Vasco por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão, jogadores e comissões técnicas se estranharam , e a Polícia teve que intervir para controlar a discussão e acalmar os ânimos. Nesse sentido, o árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou uma “confusão generalizada” e justificou expulsões na súmula entregue à CBF.



“Informo que, após o término do jogo, houve uma confusão generalizada entre os atletas e comissões de ambas as equipes, sendo necessária a intervenção de seguranças e outros membros das comissões técnicas. Os atletas envolvidos nas agressões foram relatados no campo das expulsões”, acrescentou.

No texto, o árbitro confirmou as expulsões de Kuscevic e Pablo Roberto, ambos jogadores do Fortaleza. Além disso, houve o vermelho de Adam Bareiro, ainda com a bola rolando, e Hugo Moura pelo lado cruz-maltino. Por outro lado, a súmula confirma que Victor Luís não consta entre os jogadores que receberam o cartão vermelho.

Atuação consistente

Dentro das quatro linhas, os comandados do técnico Fernando Diniz tiveram mais uma atuação consistente e ficaram com os três pontos. Assim, Rayan e David estufaram a rede e garantiram o triunfo. O Vasco, então, soma 36 pontos e se aproxima do G6, na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Por fim, a equipe carioca entra em campo na próxima segunda-feira (20), quando recebe o Fluminense às 19h30, no Maracanã. Será uma prévia da semifinal da Copa do Brasil, visto que os arquirrivais se reencontram em dezembro na luta pelo bicampeonato do torneio nacional.