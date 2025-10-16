Elenco do Santos dá “trote” em segurança que deu bolada em filha de Neymar

Profissional acabou desviando a bola na cabeça de Mavie, antes do jogo contra o Corinthians, e passou pela brincadeira com o time

Neymar juntou os outros jogadores do Santos para “vingar” sua filha Mavie. Antes do treino do Santos desta quinta-feira (16), o craque junto os outros jogadores alvinegros para aplicarem um trote no segurança Silas Gonçalves, que acertou, acidentalmente, uma bolada na menina, antes do jogo contra o Corinthians.

O craque publicou nas redes sociais um vídeo em que estava com os jogadores e mandou um recado para sua filha. Na sequência, Silas teve que passar por um “corredor polonês”, recebendo chutes, em tom de brincadeira, do elenco santista.