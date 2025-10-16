Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Elenco do Santos dá “trote” em segurança que deu bola em filha de Neymar

Profissional acabou desviando a bola na cabeça de Mavie, antes do jogo contra o Corinthians, e passou pela brincadeira com o time
Neymar juntou os outros jogadores do Santos para “vingar” sua filha Mavie. Antes do treino do Santos desta quinta-feira (16), o craque junto os outros jogadores alvinegros para aplicarem um trote no segurança Silas Gonçalves, que acertou, acidentalmente, uma bolada na menina, antes do jogo contra o Corinthians.

O craque publicou nas redes sociais um vídeo em que estava com os jogadores e mandou um recado para sua filha. Na sequência, Silas teve que passar por um “corredor polonês”, recebendo chutes, em tom de brincadeira, do elenco santista.

“Aí, filha! Papai tá vingando, tá?”, brincou o craque.

