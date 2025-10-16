Donnarumma afirma que Itália vai se classificar para a Copa: “Não tenho dúvida”

Seleção recupera a confiança com os triunfos sobre Estônia e Israel, e arqueiro destaca o trabalho de Gattuso à frente da Azzurra

“Isso não vai acontecer de novo (Itália fora da Copa do Mundo), não pode acontecer. Esta seleção vai se classificar para a próxima Copa do Mundo. Não tenho dúvidas”, disse, em entrevista à Gazzetta dello Sport.

Com os triunfos sobre Estônia e Israel, na última Data Fifa, a Itália readquiriu a confiança para seguir firme nas Eliminatórias e garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Depois do técnico Gennaro Gattuso afirmar que deixará o país se a seleção não se classificar ao Mundial, o capitão Gianluigi Donnarumma também esbanjou segurança quanto ao futuro da Azzurra.

“Você sente o Gattuso ao seu lado, é como se ele estivesse te apoiando a cada momento da partida. Nosso treinador adora diálogo, ele fala muito e nos explica tudo. Ele rapidamente nos devolveu uma identidade coletiva muito forte”, completou.

No momento, a Itália ocupa a segunda colocação do Grupo I das Eliminatórias Europeias, garantida pelo menos na repescagem. Com 15 pontos, está a três da líder Noruega e ainda pode tentar buscar uma vaga direta no Mundial.

Por fim, na próxima Data Fifa, a Azzurra mede forças com Moldávia e Noruega. Esses jogos são essenciais para seguir viva no sonho de voltar à Copa do Mundo. Afinal, vale lembrar que a tetracampeã do mundo perdeu para a Suécia, em 2018, e Macedônia do Norte, em 2022, nas respectivas repescagens e ficou de fora das últimas duas edições.