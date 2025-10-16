Diniz afirma que Vasco sabe jogar com um a menos

“Desde que eu cheguei, a gente treina muitas vezes com inferioridade numérica. Então, é um time que sabe lidar com uma situação desse tipo. Eu tenho um entrosamento tático e não queria abrir mão logo do Coutinho ou do Nuno, porque eu sabia que a gente, em determinado momento, teria a posse. E não é que a gente tenha tido só contra-ataque, em algum momento, mesmo com um jogador a menos, a gente controlou o jogo. Tivemos a bola no pé, a gente conseguiu tanto ter contra-ataque quanto ter o controle”, comentou Fernando Diniz em entrevista coletiva.

Técnico do Vasco, Fernando Diniz disse após a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0 que o Cruz-Maltino está acostumado a treinar com um jogador a menos. Vale lembrar que o Cruz-Maltino viu o volante Hugo Moura ser expulso no primeiro tempo, ainda com 0 a 0 no placar. Os cariocas, porem, mostraram resiliência e chegaram ao triunfo com gols de Rayan e David, um em cada tempo.

Atletas do Vasco na Seleção

O técnico Fernando Diniz aproveitou a coletiva para reforçar o lobby por Rayan na Seleção Brasileira — mesma equipe da qual retornou o lateral-direito Paulo Henrique (PH) nesta quarta-feira (15/10). O jovem defensor, aliás, marcou o primeiro gol na derrota por 3 a 2 para o Japão.

“Rayan é um jogador muito diferente. Considero talvez o atacante mais completo do futebol brasileiro hoje. Ele consegue atuar pelos dois lados do campo, como meia ou centroavante, sempre com a mesma desenvoltura. É grande, canhoto, rápido, jovem e tem uma facilidade impressionante para finalizar — não precisa tomar distância para chutar e acerta o gol de qualquer lugar. Tem muita intimidade com as redes. É um atacante completo e, na minha visão, merece ser observado com muito carinho pela Seleção, porque é muito talentoso e tem um potencial gigantesco”, afirmou Diniz.

O treinador também comentou sobre a situação de Paulo Henrique, que foi poupado do jogo por conta da recente participação com a Seleção:

“Se o Paulo Henrique não tivesse jogado ou tivesse tido poucos minutos, poderia ter voltado como o Puma, que atuou na segunda e chegou em boas condições. Mas o PH jogou na terça, e somando isso ao fuso horário e à viagem, seria uma temeridade colocá-lo em campo. Preferimos dar esse descanso, e na segunda-feira ele já estará à disposição. Ele foi muito bem, e aqui no Vasco todos ficaram muito felizes com seu desempenho. Já havia entrado muito bem contra a Coreia, e agora deu um passo importante para sonhar com uma vaga real na Copa do Mundo. E temos outros jogadores aqui no Vasco que também começam a se colocar nessa disputa”, completou o técnico.