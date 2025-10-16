Díaz admite atuação aquém do Internacional: “Sem desculpa, horrível”

Técnico frisa que o Coloradoprecisa assumir a responsabilidade e que jogo contra o Sport representa uma decisão / Crédito: Jogada 10

A família Díaz sofreu sua primeira derrota no comando do Internacional em sua quarta partida. O Colorado perdeu por 3 a 1 para o Mirassol nesta quarta-feira (15), no Maião, no interior de São Paulo, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com o resultado negativo, os gaúchos permaneceram na 15ª colocação. No entanto, a vantagem para o Santos, que se encontra uma colocação abaixo é de somente um ponto com a vitória sobre o Corinthians. A comissão técnica demonstrou sinceridade e admitiu que o Inter teve um desempenho pouco inspirado. Inclusive

“Fizemos um jogo muito ruim. Temos que colocar a cara. Temos uma final no domingo. E vamos de novo. Nosso objetivo é jogo a jogo. Sabemos que o Inter não pode estar nessa situação. Não tem desculpas hoje, foi um jogo horrível. Temos que seguir trabalhando. Não vou cometer a covardia de falar individualmente de um jogador aqui após a derrota. Mas vamos avaliar”, opinaram Ramón e Emiliano Díaz. Opção por repetir a formação no Internacional Com relação à utilização do esquema tático 3-5-2, o treinador argentino justificou que manteve a escolha, pois a apresentação do time no compromisso anterior agradou. “Sempre a ideia de jogar com três, e haviam rendido, tinham um rendimento realmente muito bom na partida passada. E hoje nos surpreendeu, com muitos erros pontuais. Temos tido a possibilidade de trabalhar toda semana, e se viu um time que não foi intenso, foi superado pelo Mirassol. Nos superaram em todos os sentidos, seja no tático, na pressão, na dinâmica. Nos custou muito, e seguramente isso nós temos que rever e analisar bem para o domingo que vem”, esclareceu Ramón Díaz.