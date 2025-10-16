Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Depay diz que derrota do Corinthians no clássico foi “noite para não se lembrar”

Depay diz que derrota do Corinthians no clássico foi “noite para não se lembrar”

Atacante holandês, que entrou no segundo tempo, também destacou a necessidade de recuperação antes do duelo contra o Atlético-MG no sábado
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O atacante Memphis Depay se pronunciou na madrugada desta quinta-feira (15/10) sobre a derrota do Corinthians por 3 a 1 para o Santos, em clássico válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em publicação no Instagram, o holandês admitiu a decepção com o resultado e reforçou a importância de focar na próxima partida.

“Não é uma noite para lembrar, infelizmente. Um resultado decepcionante… Sabemos que precisamos melhorar! Vamos unir forças e focar para recuperar a confiança, porque sábado está chegando e precisamos mostrar em casa”,  escreveu Memphis.

O jogador, que voltou recentemente de dois jogos pela seleção da Holanda nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2026, começou o clássico no banco de reservas e entrou aos 22 minutos do segundo tempo, permanecendo cerca de 30 minutos em campo.

O auxiliar Lucas Silvestre explicou que estava previamente combinado que o jogador teria participação reduzida, já que se reapresentou no Corinthians apenas no dia anterior ao clássico. O holandês também vinha de um período de recuperação de lesão sofrida durante as quartas de final da Copa do Brasil. Esta, aliás, aconteceu após outra Data-Fifa.

O próximo compromisso do Timão será contra o Atlético-MG, neste sábado (18/10), às 18h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão. Atualmente, a equipe ocupa a 12ª colocação, com 33 pontos, somando oito vitórias, nove empates e 11 derrotas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar