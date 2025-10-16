Crespo lamenta atuação do São Paulo contra o Grêmio: “Para esquecer completamente”

Treinador destacou que o Tricolor conseguiu controlar o jogo na primeira etapa, mas não teve qualidade no ataque para concluir as jogadas / Crédito: Jogada 10

O São Paulo não conseguiu se recuperar na volta da Data Fifa e sofreu sua segunda derrota seguida no Brasileirão. Na noite desta quinta-feira (16), o Tricolor perdeu para o Grêmio por 2 a 0 em Porto Alegre e segue distante na zona de classificação para a Libertadores. Na visão do treinador Hernán Crespo, o Tricolor conseguiu controlar bem a primeira etapa do jogo, mas não conseguiu ser efetivo no ataque. O argentino explicou que as alterações no intervalo tinham como objetivo dar mais qualidade para o setor ofensivo, mas lamentou e disse que a partida não foi boa.

“Acho que no primeiro tempo a equipe estava jogando bem, mas faltava essa qualidade na frente, para criar superioridade numérica e finalizar melhor. Sabia que o Grêmio depois de ficar em vantagem iria jogar com o bloco baixo, então tínhamos que ter um pouco de qualidade, tentar criar com Lucas e Luciano. Mas o jogo não foi bom”, pontuou. A falta de criação no campo de ataque incomodou bastante Crespo. O treinador ressaltou que faltou criação ofensiva no time e também valorizou a entrega da equipe, que não conseguiu espaços para criar suas oportunidades. “O comando do jogo do primeiro tempo foi do São Paulo, mas não concretizou nada, não chegou a ser perigoso. O time demonstrou vontade de jogar, mas não encontrou corredor, sobretudo no segundo tempo”, destacou. Problemas no time Desde a sua chegada, Crespo vem lidando com várias baixas no time. Antes da partida contra o Grêmio, o treinador perdeu os laterais Cédric Soares e Enzo Díaz, além de Wendell, que deixou o campo lesionado no começo do jogo. Por conta disso, o argentino acredita que o São Paulo venha oscilando nos últimos jogos e que fez uma atuação para se esquecer em Porto Alegre.