Corinthians pune José Martínez por atrasos em treinos

Venezuelano terá os seis dias de ausência descontados e deverá pagar uma multa / Crédito: Jogada 10

O Corinthians decidiu punir José Martínez por faltas e atrasos em treinos. Dessa forma, o volante venezuelano terá os seis dias de ausência descontados do salário e deverá pagar uma multa, de acordo com o “Meu Timão”. O jogador tentou se justificar, contudo, a diretoria decidiu puni-lo mesmo assim. A situação ocorreu antes do jogo contra o Santos. José Martínez não se apresentou na quarta-feira passada depois de três dias de folga. Além disso, o venezuelano ainda faltou aos seis dias de treinamentos durante a Data Fifa e não embarcou para o Brasil na data prevista. Assim, decidiu permanecer com a família.