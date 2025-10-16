Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians pune José Martínez por atrasos em treinos

Venezuelano terá os seis dias de ausência descontados e deverá pagar uma multa
O Corinthians decidiu punir José Martínez por faltas e atrasos em treinos. Dessa forma, o volante venezuelano terá os seis dias de ausência descontados do salário e deverá pagar uma multa, de acordo com o “Meu Timão”. O jogador tentou se justificar, contudo, a diretoria decidiu puni-lo mesmo assim.

A situação ocorreu antes do jogo contra o Santos. José Martínez não se apresentou na quarta-feira passada depois de três dias de folga. Além disso, o venezuelano ainda faltou aos seis dias de treinamentos durante a Data Fifa e não embarcou para o Brasil na data prevista. Assim, decidiu permanecer com a família.

José Martínez explicou a situação para a diretoria. O Corinthians, por sua vez, alega que recebeu o comunicado, mas sem detalhamento. Portanto, por esse motivo, a direção decidiu puni-lo com os descontos dos seis dias de ausência, além de aplicar uma multa.

O jogador retornou para o Brasil na noite da última terça-feira (14) e reapareceu no CT Joaquim Grava na quarta (15). Fora dos relacionados da partida contra o Santos, José Martínez não teve contato com os jogadores e realizou um trabalho à parte. O volante volta a ficar à disposição para o jogo contra Atlético, sábado (18), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 29ª rodada.

