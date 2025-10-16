Corinthians prepara volta de Carrillo e pode ter Garro e Depay contra o Atlético

Recuperado de cirurgia, peruano deve retornar ao elenco após mais de dois meses fora. Timão prepara retorno de dupla no time titular / Crédito: Jogada 10

O Corinthians planeja contar novamente com André Carrillo no sábado (18), quando enfrenta o Atlético-MG, às 18h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fora dos gramados há mais de dois meses em razão de uma lesão no ligamento do tornozelo esquerdo , o meia peruano vem intensificando os trabalhos em campo desde a semana passada. Mesmo assim, a comissão técnica preferiu poupá-lo do clássico com o Santos, nesta quarta-feira (15). Agora, a expectativa é de que Carrillo volte a ser relacionado, começando no banco de reservas e retomando o ritmo gradualmente nas próximas rodadas.

Situação semelhante vive Rodrigo Garro. O argentino, que se recuperou de um problema muscular na panturrilha, atuou por cerca de 30 minutos na Vila Belmiro e agradou à comissão técnica. A tendência é de que, diante do Galo, ele ganhe mais tempo em campo. “Acredito que o Memphis tenha condição de jogar os 90 minutos ou boa parte do jogo. O Garro acredito que vá ter uma carga progressiva. Hoje fez 30 minutos, vamos ver como vai chegar amanhã. Ele ficou mais de um mês parado, vamos ver como ele chega amanhã para a gente definir o que vai ser melhor para a próxima partida”, explicou o auxiliar Lucas Silvestre. Depay, citado pelo auxiliar, também deve começar jogando. O atacante entrou no segundo tempo contra o Santos e mostrou evolução física, o que reforça sua chance de estar entre os 11 iniciais. Time também terá retornos ”caseiros” Além disso, o Corinthians terá os retornos do goleiro Hugo Souza e do lateral-esquerdo Matheus Bidu, ambos suspensos no último jogo. Por outro lado, o zagueiro Gustavo Henrique será desfalque, já que recebeu o terceiro cartão amarelo.