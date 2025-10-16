Com gol de pupilo de Messi, Argentina despacha Colômbia e é finalista do Mundial Sub-20

Mateo Silvetti entra no segundo tempo e define o 1 a 0 dos hermanos diante dos colombianos; decisão será no domingo contra Marrocos / Crédito: Jogada 10

A Argentina será o adversário de Marrocos na grande decisão do Mundial Sub-20. Na noite desta quarta-feira (15), os hermanos derrotaram por 1 a 0 a Colômbia pela semifinal graça ao gol de Mateo Silvetti, companheiro de Lionel Messi no Inter Miami e que entrou na etapa final da partida disputada Estádio Nacional de Santiago, no Chile. Maiores vencedores da competição, os argentinos vão em busca do sétimo título. A final ocorrerá no domingo (19), às 20h (de Brasília), no mesmo local. Já a Colômbia vai disputar o terceiro lugar do torneio diante da França, derrotada pelos africanos na outra chave. O jogo será no sábado (18), às 16h (de Brasília), também no Estádio Nacional.