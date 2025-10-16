Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cebolinha, do Flamengo, passará por exames após deixar jogo de maca

Atacante de 29 anos entra, fica 20 minutos e sai por problema na panturrilha esquerda; jogador tem apenas 33 partidas na temporada
O atacante Cebolinha, do Flamengo, passará por exame de imagem nesta quinta-feira (16/10). Afinal, durante a vitória rubro-negra por 3 a 0 sobre o Botafogo, na última quarta (15/10), ele deixou o gramado com dores no músculo anterior da coxa esquerda.

Dessa forma, segundo o próprio Flamengo anunciou após o fim da partida, o jogador será reavaliado pelo Departamento Médico do clube através dos exames. Apesar de sair de maca, Cebolinha deixou o estádio Nilton Santos caminhando.

LEIA MAIS: Flamengo mostra autoridade antes de ‘decisão’ com o Palmeiras

O atacante de 29 anos não consegue ganhar sequência na temporada. Afinal, dos últimos 16 jogos, ele atuou somente seis vezes. Contra o Botafogo, ele até entrou aos 15 da etapa final. No entanto, após problema na perna esquerda, saiu menos de 20 minutos depois.

Antes de enfrentar o Botafogo, o último jogo do atacante tinha sido contra o Vasco, no dia 21 de setembro, em empate por 1 a 1. Na ocasião, ele foi titular e atuou por 57 minutos. Antes, entrara na reta final contra Juventude e duas vezes contra o Inter, pela Libertadores. Seu último gol foi contra o Atlético-MG, na Copa do Brasil, no dia 6 de agosto.

Cebolinha tem 33 partidas na temporada, com quatro gols e duas assistências. Ele está no Flamengo desde 2022, chegando proveniente ao Benfica (POR), por cerca de R$ 70 milhões, totalizando 158 jogos pelo clube. São 18 gols e 22 assistências no período.

