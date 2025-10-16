CBF divulga áudio do VAR em pênalti em Palmeiras x Bragantino

CBF divulga áudio do VAR em pênalti em Palmeiras x BragantinoResponsável pelo VAR, Daniel Nobre Bins recomendou o árbitro Raphael Claus revisar o lance do primeiro gol do time de Bragança Paulista
A CBF divulgou nesta quinta-feira (16) o VAR do pênalti marcado na vitória do Palmeiras sobre o Bragantino. O Verdão goleou o time de Bragança Paulista por 5 a 1, nesta quarta (15), no Allianz Parque, pela 28ª rodada do Brasileirão. Contudo, apesar do placar elástico a favor do Alviverde, foi o Massa Bruta quem abriu o placar, com a penalidade marcada após revisão no vídeo.
O lance aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo. Após disputa na área, a bola desviou na mão de Bruno Fuchs. Inicialmente, o árbitro Raphael Claus não marcou nada e mandou o jogo seguir. Contudo, Daniel Nobre Bins, responsável pelo VAR, recomendou a revisão da jogada. O árbitro de vídeo, portanto, ressaltou que a posição do braço era “antinatural”.
Raphael Claus, que havia entendido que o lance não tinha direção do gol, mudou de ideia e assinalou o pênalti para o Bragantino. Jhon Jhon bateu e fez 1 a 0. Depois, no entanto, o Verdão empatou com o próprio Bruno Fuchs, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Vitor Roque fez dois, enquanto Felipe Anderson e Flaco López completaram a goleada alviverde.
Com o resultado, o Palmeiras chegou a 61 pontos e manteve os três de diferença sobre o vice-líder Flamengo, seu próximo adversário, domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Já o Bragantino, por sua vez, é o décimo colocado com 36 e segue distante da briga pelo G6 do Brasileirão.
