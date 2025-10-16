CBF divulga áudio do VAR em lance polêmico de Botafogo x Flamengo

Arbitragem entende que contato de Allan em Luiz Araújo, dentro da área, foi "insignificante" e mandou o lance seguir sem qualquer penalidade / Crédito: Jogada 10

A CBF divulgou, na noite desta quarta-feira (15), o áudio com a análise do VAR do clássico entre Botafogo e Flamengo, no Nilton Santos. Apesar do triunfo por 3 a 0 pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro saiu na bronca com a arbitragem de Alex Gomes Stefano por um possível pênalti não marcado, nos primeiros quarenta e cinco minutos. Dessa forma, a arbitragem de vídeo entendeu que houve “contato insignificante de jogo” no pisão de Allan em Luiz Araújo, ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava empatado por 0 a 0.

Além disso, um pouco depois deste lance, Emerson Royal e Santi Rodriguez levaram amarelo por se envolverem em uma confusão, entretanto a entidade divulgou apenas a análise da primeira jogada. Cabe destacar que além de Alex, estiveram na análise os assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR), o 4º árbitro Lucas Paulo Torezin (PR). Assim como, o VAR Rodolpho Toski Marques (PR) e os auxiliares do VAR Diogo Carvalho Silva (RJ) e Diego Pombo Lopez (BA). Dentro das quatro linhas, Pedro abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Luiz Araújo e Plata ampliaram na consistente vitória rubro-negra no estádio do arquirrival.