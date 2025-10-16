Carlos Vinícius celebra primeiros gols na Arena e enfatiza confiança do Grêmio após vitória

Carlos Vinícius celebra primeiros gols na Arena e enfatiza confiança do Grêmio após vitóriaAtacante foi essencial para a vitória do Tricolor contra o São Paulo e espera que resultado impulsione reação do time na tabela
O Grêmio conseguiu se reabilitar no Brasileirão nesta volta de Data Fifa. Na noite desta quinta-feira (16), o Tricolor conseguiu se impor dentro de casa e venceu o São Paulo por 2 a 0, ganhando suas posições na tabela.
Carlos Vinícius foi o artilheiro da noite. O atacante marcou os seus dois primeiros gols jogando na casa gremista. O jogador não escondeu que o time demorou para se encontrar na partida, mas conseguiu se encaixar e afirmou que o Tricolor poderia ter vencido por mais.
“Muito feliz por ter contribuído com os gols, atacante tem que estar sempre pronto. No início da partida a gente estava desorganizado, mas ajustamos, conseguimos fazer o gol e ganhamos confiança. Encaixamos boas jogadas, poderíamos ter saído com um placar mais elástico”, ressaltou.
Para a sequência, o atacante acredita que a vitória conseguirá criar um ambiente melhor dentro da equipe. O jogador recordou que o Grêmio conseguiu superar problemas envolvendo a arbitragem. Além disso, Vini da Pose reforçou que o time precisa manter a postura para chegar na parte de cima da tabela.
“Trabalhar em cima da vitória é sempre mais fácil. A equipe vem crescendo, infelizmente tivemos umas questões de arbitragem, mas isso não atrapalhou nossa crescente. E precisamos manter esse bom nível para permanecer na parte alta da tabela”, pontuou.