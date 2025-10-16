Bruno Lage processa o Botafogo na Justiça por dívida

Treinador, com passagem pelo Glorioso entre julho e outubro de 2023, alega não ter recebido nenhuma verba pelo término do contrato / Crédito: Jogada 10

Ex-técnico do Botafogo, Bruno Lage avançou com uma ação na Justiça contra a SAF alvinegra. O português cobra cerca de R$ 9 milhões (€ 1,4 milhão), segundo a ESPN, por verbas rescisórias, indenizações e danos morais. O técnico comandou o time carioca de julho a outubro de 2023, na temporada que marcou a perda do título do Campeonato Brasileiro. Lage afirma que foi demitido de forma antecipada e sem justa causa três meses antes da validade total do contrato. Além disso, o treinador também alega que não recebeu nenhuma quantia pela rescisão e que o clube descumpriu um acordo extrajudicial de parcelamento do pagamento das verbas devidas.