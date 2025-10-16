Botafogo atrasa parcela por Álvaro Montoro, e Vélez pode acionar a Fifa

Alvinegro deve cerca de R$ 8 milhões ao clube argentino pela compra do atleta de 18 anos nesta temporada / Crédito: Jogada 10

O Botafogo é alvo de mais uma cobrança. De acordo com o site argentino “Doble Amarilla“, o clube alvinegro está devendo uma parcela ao Vélez Sarsfield pela contratação pela contratação de Álvaro Montoro, oficializada em junho, antes do Mundial de Clubes. O clube carioca precisa pagar pouco mais de 1,5 milhões de dólares (cerca de R$ 8 milhões na cotação atual). O vencimento foi em agosto e ainda não foi liquidada. Botafogo e Vélez Sarsfield acordaram o pagamento de 9 milhões de dólares (R$ 49 milhões). O clube carioca confirmou o atraso, mas não justificou o motivo da inadimplência, de acordo com o “ge”.