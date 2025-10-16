Após cinco meses sem atuar, Endrick faz viagem romântica com a esposa

Após cinco meses sem atuar, Endrick faz viagem romântica com a esposaAinda artilheiro da Seleção no ciclo, atacante aproveita dias de descanso no calendário para celebrar um de casamento com viagem para Marrocos
Endrick completou recentemente cinco meses sem atuar seja pela Selação ou pelo Real Madrid. Simultaneamente ao cenário incomodo, o atacante aproveitou o período de descanso durante a Data Fifa e fez uma viagem romântica com sua esposa para o Marrocos. O intuito era celebrar o primeiro ano completo do casamento com Gabriely Miranda.
Inclusive, eles decidiram ficar hospedados em um resort de luxo. Também compartilharam alguns registros de sua estadia no Marrocos durante a paralisação para a realização da Data Fifa. No caso, expuseram um passeio de camelo pelo deserto, além de jantar à luz de velas em local que predominava o estilo árabe.
Mesmo com o momento incômodo sem atuar, Endrick demonstrou uma postura de normalidade, quando publicou as fotos, na última terça-feira (14).
O seu último jogo foi em 18 de maio contra o Sevilha, quando Carlo Ancelotti, ainda era o técnico do Real Madrid. Neste meio tempo, ele viu o comandante italiano deixar os Galácticos e assumir a Seleção Brasileira, mas sequer lembrar dele. Além do espanhol Xabi Alonso assumir como o substituto nos merengues e também não lhe dar minutagem em nenhuma ocasião.
Endrick foca em retomada no Real Madrid e na Seleção
No período sem jogos, Endrick conservou o dia-a-dia de treinamentos no decorrer da viagem com a intenção de manter a sua boa forma e condicionamento físico em momento anterior ao retorno do calendário no futebol europeu. O atacante se mobiliza para recuperar prestígio e voltar a jogar em um grupo com extrema concorrência pelo alto nível dos atletas, que integram o elenco. Uma outra prioridade é se recolocar como uma das principais opções na convocação da Seleção Brasileira.
Importante citar que a ausência também ocorreu, pois o atacante também estava se recuperando de lesão. Mesmo nesta fase de inatividade, Endrick continua como o artilheiro entre os centroavantes já chamados neste ciclo de Copa do Mundo, com três gols.
Neste contexto se encaixam somente três jogadores: Endrick, Igor Jesus e Matheus Cunha. No entanto, nenhum deles fez gols desde que Carlo Ancelotti passou a ser o técnico da pentacampeã mundial.
