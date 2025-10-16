Após cinco meses sem atuar, Endrick faz viagem romântica com a esposa

Ainda artilheiro da Seleção no ciclo, atacante aproveita dias de descanso no calendário para celebrar um de casamento com viagem para Marrocos / Crédito: Jogada 10

Endrick completou recentemente cinco meses sem atuar seja pela Selação ou pelo Real Madrid. Simultaneamente ao cenário incomodo, o atacante aproveitou o período de descanso durante a Data Fifa e fez uma viagem romântica com sua esposa para o Marrocos. O intuito era celebrar o primeiro ano completo do casamento com Gabriely Miranda. Inclusive, eles decidiram ficar hospedados em um resort de luxo. Também compartilharam alguns registros de sua estadia no Marrocos durante a paralisação para a realização da Data Fifa. No caso, expuseram um passeio de camelo pelo deserto, além de jantar à luz de velas em local que predominava o estilo árabe.

Mesmo com o momento incômodo sem atuar, Endrick demonstrou uma postura de normalidade, quando publicou as fotos, na última terça-feira (14). O seu último jogo foi em 18 de maio contra o Sevilha, quando Carlo Ancelotti, ainda era o técnico do Real Madrid. Neste meio tempo, ele viu o comandante italiano deixar os Galácticos e assumir a Seleção Brasileira, mas sequer lembrar dele. Além do espanhol Xabi Alonso assumir como o substituto nos merengues e também não lhe dar minutagem em nenhuma ocasião. Endrick foca em retomada no Real Madrid e na Seleção No período sem jogos, Endrick conservou o dia-a-dia de treinamentos no decorrer da viagem com a intenção de manter a sua boa forma e condicionamento físico em momento anterior ao retorno do calendário no futebol europeu. O atacante se mobiliza para recuperar prestígio e voltar a jogar em um grupo com extrema concorrência pelo alto nível dos atletas, que integram o elenco. Uma outra prioridade é se recolocar como uma das principais opções na convocação da Seleção Brasileira.