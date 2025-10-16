Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após choque na cabeça, Cruzeiro descarta lesão em Cássio

Goleiro sofreu um forte choque com lateral William no primeiro tempo do clássico na Arena MRV e foi para o hospital
O Cruzeiro informou nesta quinta-feira (16) que o goleiro Cássio não tem nenhuma lesão na cabeça. Ele sofreu um trauma na região cervical na partida contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro e deixou o campo ainda no primeiro tempo.

O lance aconteceu aos 26 minutos da primeira etapa. Cássio teve um forte choque de cabeça com o lateral William. Assim, após atendimento médico, ele foi substituído por Léo Aragão, seguindo o protocolo de concussão da CBF. Apesar do susto, o goleiro deixou o estádio consciente, e foi levado a um hospital da região Centro-Sul de Belo Horizonte, onde passou por avaliação neurológica e análises complementares.

A Raposa informou, portanto, que Cássio recebeu alta hospitalar na manhã desta quinta-feira e que não teve lesão. No entanto, ele vai seguir o protocolo de concussão, e terá o acompanhamento integral do Departamento de Saúde e Performance do clube.

O protocolo estabelece que o jogador que deixou o campo por concussão deve ficar afastado por pelo menos cinco dias a partir do momento do trauma. Dessa forma, o goleiro vai desfalcar a equipe na partida contra o Fortaleza, no sábado (18), no Mineirão.

Após empatar em 1 a 1 com o Atlético Mineiro, o Cruzeiro somou um ponto e chegou aos 53. A Raposa segue na terceira colocação, mas viu os adversários Flamengo e Palmeiras somarem mais três pontos na rodada. Dessa forma, a equipe mineira está há cinco pontos do Rubro-Negro, segundo colocado e há oito do Verdão, líder da competição. Ambas as equipes tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro.

