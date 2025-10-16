Apesar de “seca”, Samuel Lino recebe voto de confiança no Flamengo

Ponta chega a dez jogos sem participar de gols, mas técnico Filipe Luís atribui a cumprimento de funções como fator determinante / Crédito: Jogada 10

O técnico Filipe Luís saiu em defesa de Samuel Lino, ponta do Flamengo. Apesar de chegar à marca de dez jogos sem participar de gols pelo Rubro-Negro, o jogador segue com a confiança do treinador, que o defendeu após a vitória sobre o Botafogo, na última quarta-feira (15/10). O ponta, que recebeu críticas recentes de parte da torcida, passou em branco novamente contra o Botafogo. Seu último gol, aliás, foi na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, em 26 de junho, quando teve atuação nota dez (dois gols e três assistências). Mas, para Filipinho, o jogador dá respostas taticamente, o que o assegura entre os titulares.

Quando eu digo que o campo fala, para mim, pode ser que fale diferente para vocês. Porque o Lino faz exatamente o que eu peço para ele. E muitas vezes vai ter jogos abaixo sim, como o Pedro, Arrascaeta, Luiz Araújo também tem", explicou. Jogador está com moral no Flamengo Filipe Luís voltou a demonstrar confiança em Samuel Lino, indicando, inclusive, que o ponta não tem concorrência à altura neste momento no elenco. "Enquanto o jogador tiver fazendo o que o treinador pede e eu acho que ele está melhor que os outros para desempenhar, vai continuar jogando. Enquanto não tiver essa concorrência interna e eu achar que ele é o melhor, vai continuar. Importante é que o Samuel faça o que eu peço para fazer. Enquanto fizer isso, vai ter a confiança e eu vou defender ele sempre. Pode ser que esteja mal para vocês, mas para mim está fazendo exatamente o que eu quero", encerrou.