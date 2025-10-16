Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apesar de “seca”, Samuel Lino recebe voto de confiança no Flamengo

Ponta chega a dez jogos sem participar de gols, mas técnico Filipe Luís atribui a cumprimento de funções como fator determinante
O técnico Filipe Luís saiu em defesa de Samuel Lino, ponta do Flamengo. Apesar de chegar à marca de dez jogos sem participar de gols pelo Rubro-Negro, o jogador segue com a confiança do treinador, que o defendeu após a vitória sobre o Botafogo, na última quarta-feira (15/10).

O ponta, que recebeu críticas recentes de parte da torcida, passou em branco novamente contra o Botafogo. Seu último gol, aliás, foi na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, em 26 de junho, quando teve atuação nota dez (dois gols e três assistências). Mas, para Filipinho, o jogador dá respostas taticamente, o que o assegura entre os titulares.

“Quando eu digo que o campo fala, para mim, pode ser que fale diferente para vocês. Porque o Lino faz exatamente o que eu peço para ele. E muitas vezes vai ter jogos abaixo sim, como o Pedro, Arrascaeta, Luiz Araújo também tem”, explicou.

Jogador está com moral no Flamengo

Filipe Luís voltou a demonstrar confiança em Samuel Lino, indicando, inclusive, que o ponta não tem concorrência à altura neste momento no elenco.

“Enquanto o jogador tiver fazendo o que o treinador pede e eu acho que ele está melhor que os outros para desempenhar, vai continuar jogando. Enquanto não tiver essa concorrência interna e eu achar que ele é o melhor, vai continuar. Importante é que o Samuel faça o que eu peço para fazer. Enquanto fizer isso, vai ter a confiança e eu vou defender ele sempre. Pode ser que esteja mal para vocês, mas para mim está fazendo exatamente o que eu quero”, encerrou.

Samuel, que chegou à Seleção atuando pelo Flamengo, tem 17 jogos desde sua contratação – a maior da História do Mais Querido, por cerca de R$ 143 milhões junto ao Atlético de Madrid. Neste período, anotou dois gols e quatro assistências. Das 17 partidas realizadas, 15 foram como titular.

