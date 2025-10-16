“Foi de altíssimo nível”, declara Zé Rafael após atuação de gala do Santos

Dono do jogo, meia comanda o meio-campo, abre o placar e celebra o triunfo por 3 a 1 sobre o Corinthians na Vila Belmiro / Crédito: Jogada 10

O meia Zé Rafael foi o grande nome da vitória do Santos sobre o Corinthians. O jogador comandou o time no triunfo por 3 a 1, na Vila Belmiro, na noite desta quarta-feira (15). Após a partida, o dono do jogo celebrou a grande atuação da equipe. Ele, que marcou o primeiro gol, classificou o desempenho do time como “de altíssimo nível”. A vitória foi fundamental para o Peixe respirar na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Zé Rafael, que abriu o placar com um belo gol de cabeça, também sofreu o pênalti que originou o terceiro gol e dominou o meio-campo com uma intensidade impressionante. Em sua análise, ele ressaltou que a equipe conseguiu repetir em um clássico o bom futebol que vinha apresentando em outros jogos em casa.

“Foi (perfeito). Foi de altíssimo nível. A gente já vinha fazendo isso em casa. Contra o Ceará destoou um pouco, mas conseguimos manter o nível e ser mais eficientes”, afirmou o jogador, destacando a consistência da equipe. Zé Rafael diz que Santos soube se impor A construção da vitória, segundo o meia, foi fruto de um grande primeiro tempo, que terminou com o placar de 2 a 0. A equipe soube se impor desde o início e não deu chances ao rival: “Saímos tranquilos no primeiro tempo. Sabíamos que seria um segundo tempo mais intenso, mas nos comportamos bem e soubemos administrar o resultado.” O jogador valorizou a maturidade do time para controlar a partida, mesmo quando o Corinthians tentou reagir na etapa final. A saber, o terceiro gol do Santos, marcado por Rollheiser, selou a vitória, enquanto Raniele descontou para o time visitante.