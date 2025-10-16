Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

“Árbitro não estava preparado”, diz técnico do Cruzeiro sobre Zanovelli

Leonardo Jardim criticou a arbitragem da partida contra o Cruzeiro, terminada em 1 a 1, pela 28ª rodada do Brasileirão
O empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e Cruzeiro, na Arena MRV, nesta quarta-feira (15), teve polêmicas envolvendo o árbitro Paulo Cesar Zanovelli (MG). No primeiro tempo, ele trocou dois cartões vermelhos por amarelos, o que gerou críticas do técnico da Raposa, Leonardo Jardim.

“Eu tenho alguns anos de carreira e nunca vi na minha vida um arbitro no futebol puxar quatro cartões vermelhos do bolso e só acertar em um. É preciso ter cuidado, isto é um derbi, e o árbitro não estava preparado para isto. Isto mostra ansiedade (…) qualquer leigo veria que ele não estava no seu melhor estado”, afirmou Jardim.

Jardim comenta falha de Kaio Jorge

O treinador também comentou a expulsão do atacante Kaio Jorge, punido com cartão vermelho após fazer o gesto de “roubo” em direção ao árbitro. Apesar de apontar o erro do atacante, Leonardo Jardim deixou no ar que há dois pesos e duas medidas na arbitragem do futebol brasileiro.

“Sinceramente, o Kaio foi punido por uma situação que ele não deveria ter feito. Mas vejo muitos jogadores ofenderem o árbitro e está tudo certo. São coisas que as pessoas devem pensar bem, antes de agir. Para mim é mais grave um jogador ofender um árbitro com nomes que não vou dizer aqui, do que fazer um gesto de ‘roubo’. Há coisas no futebol que não consigo entender”, completou o técnico do Cruzeiro.

Tags

Cruzeiro

