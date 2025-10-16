“Árbitro não estava preparado”, diz técnico do Cruzeiro sobre Zanovelli

Leonardo Jardim criticou a arbitragem da partida contra o Cruzeiro, terminada em 1 a 1, pela 28ª rodada do Brasileirão

O empate em 1 a 1 entre Atlético-MG e Cruzeiro, na Arena MRV, nesta quarta-feira (15), teve polêmicas envolvendo o árbitro Paulo Cesar Zanovelli (MG). No primeiro tempo, ele trocou dois cartões vermelhos por amarelos, o que gerou críticas do técnico da Raposa, Leonardo Jardim.

“Eu tenho alguns anos de carreira e nunca vi na minha vida um arbitro no futebol puxar quatro cartões vermelhos do bolso e só acertar em um. É preciso ter cuidado, isto é um derbi, e o árbitro não estava preparado para isto. Isto mostra ansiedade (…) qualquer leigo veria que ele não estava no seu melhor estado”, afirmou Jardim.

Jardim comenta falha de Kaio Jorge

O treinador também comentou a expulsão do atacante Kaio Jorge, punido com cartão vermelho após fazer o gesto de “roubo” em direção ao árbitro. Apesar de apontar o erro do atacante, Leonardo Jardim deixou no ar que há dois pesos e duas medidas na arbitragem do futebol brasileiro.