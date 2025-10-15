Zagueiro aproveita chance no Palmeiras e ganha confiança de Abel

Zagueiro aproveita chance no Palmeiras e ganha confiança de AbelBruno Fuchs tem mostrado seu valor e vira xodó do treinador
Contratado pelo Palmeiras para compor o elenco na janela do início desta temporada, o zagueiro Bruno Fuchs tem ganhado cada vez mais espaço em campo e a confiança de Abel Ferreira.
O defensor chegou para ser uma peça de reposição para o treinador, mas tem jogado cada vez mais. Por conta das saídas de peças como Luan e Vitor Reis, e por conta dos desfalques frequentes de Gustavo Gómez e Murilo, Fuchs tem aproveitado o espaço.
Em uma dessas oportunidades, no último sábado, Fuchs marcou um dos gols da vitória do Palmeiras sobre o Juventude, no último sábado. Por isso, foi alvo de muitos elogios de Abel Ferreira na coletiva.
“Sobre o Bruno Fuchs, vou fazer uma comparação com um ex-jogador nosso. É o Luan. A capacidade técnica para um zagueiro é acima da média, tem uma saída de bola absurda. Por isso contra o São Paulo tirei um centroavante e coloquei um zagueiro. Ele tem essa característica, uma saída de bola absurda, uma calma extraordinária”, disse Abel.
Com contrato até o final desta temporada, Fuchs ainda não tem seu futuro decidido. Abel Ferreira, por sua vez, já fez coro para que o zagueiro continue no elenco para 2026. O treinador afirmou que deseja contar com o defensor na próxima temporada ao dizer: “É um jogador que nós gostamos e vamos continuar com ele”.
Ainda sem Gustavo Gómez, Bruno Fuchs deve continuar como titular do Palmeiras nesta quarta-feira, no jogo diante do Red Bull Bragantino, às 19h, no Allianz Parque.
