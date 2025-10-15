Vitória x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragemRubro-Negro e Tricolor se enfrentam nesta quinta-feira (16), no Barradão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro
Nesta quinta-feira (16), Vitória e Bahia se enfrentam no Barradão, às 21h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times possuem objetivos distintos na competição, mas em um clássico como o Ba-Vi, o favoritismo não entra em campo. Essa será a 30ª partida seguida sem a torcida visitante. Portanto, o estádio estará todo em vermelho e preto. No primeiro turno, Tricolor venceu por 2 a 1.
Onde assistir?
Sportv (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Como chega o Vitória?
Com apenas um triunfo nos últimos cinco jogos, o Vitória chega bastante pressionado contra o Bahia. Afinal de contas, o Leão da Barra abre a zona do rebaixamento, com 25 pontos, três a menos que o Santos, o 16º colocado.
Para entrar no clima do clássico, o Vitória abriu os portões do Barradão para os torcedores, que puderam acompanhar o último treino antes da partida. O Rubro-Negro terá o desfalque de Lucas Halter, que foi expulso na derrota para o Vasco. Em compensação, contará com as voltas de Renzo López e Ramon.
Como chega o Bahia?
O Bahia chega com moral após vencer o Flamengo na última rodada da Data Fifa. A vitória deixou o Esquadrão de Aço vivo por uma vaga no G4 do Brasileirão. O Tricolor tem 43 pontos, três a menos que o Mirassol, o 4º colocado.
O técnico Rogério Ceni contará com as voltas de Gabriel Xavier, Santi Arias, Rodrigo Nestor e Mateo Sababria, que cumpriram suspensão. Em contrapartida, o Bahia não terá Willian José e Gilberto, suspensos, enquanto Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Luciano Juba, Erick Pulga e João Paulo estão no departamento médico.
VITÓRIA X BAHIA
Campeonato Brasileiro – 28ª rodada
Local: Barradão, em Salvador (BA)
Data e hora: 16/10/2025 (quinta-feira), às 21h30h (horário de Brasília)
Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu (Neris), Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Gabriel Baralhas e Ronald; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura
Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier (Rezende) e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Michel Araújo ou Cauly); Ademir, Sanabria e Tiago. Técnico: Rogério Ceni.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
VAR: Rafael Traci (SC)
