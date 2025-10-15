Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veterano goleiro Sergio Romero rescinde contrato com o Boca Juniors

Passagem de quase três anos no clube foi marcada por muitas polêmicas, algumas delas envolvendo parte da torcida
Autor Jogada 10
O goleiro argentino Sergio Romero encerrou oficialmente sua passagem pelo Boca Juniors. Após quase três anos no clube, o jogador de 38 anos rescindiu contrato em meio a um período marcado por polêmicas e afastamentos.

Em comunicado nas redes, o Boca confirmou a saída e agradeceu ao ex-goleiro da seleção argentina. Romero não atuava pela equipe principal desde novembro de 2024 e chegou a ser suspenso depois de discutir com torcedores do próprio clube.

Livre no mercado, Romero — que também defendeu o Manchester United e teve passagem pela seleção argentina em duas Copas  — deixa o Boca poucos dias após a morte do técnico Miguel Ángel Russo.

Tags

Futebol Internacional

