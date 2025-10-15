Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco tenta quebrar jejum de mais de 20 anos, como visitante, contra o Fortaleza

Vasco tenta quebrar jejum de mais de 20 anos, como visitante, contra o Fortaleza

Cruz-Maltino não triunfa sobre o Leão do Pici, fora de casa, desde junho de 2003, quando Marcelinho Carioca garantiu os três pontos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Em seu melhor momento na temporada, o Vasco terá um desafio para seguir sua escalada na classificação do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe carioca não vence o Fortaleza, adversário desta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, há 22 anos como visitante.

Nesse sentido, o Cruz-Maltino derrotou o Leão do Pici em junho de 2003 por 1 a 0, no Brasileirão daquele ano. Coube a Marcelinho Carioca estufar a rede e garantir os três pontos para a equipe carioca. De lá para cá, os times se enfrentaram em oito partidas, com o Tricolor como mandante. Assim, são quatro vitórias para a equipe cearense e quatro empates.

Entre esses confrontos, está o da terceira fase da Copa do Brasil do ano passado. Na ocasião, o Vasco conseguiu um empate sem gols e avançou na competição depois de um novo empate, por 3 a 3, em São Januário, e o destaque do goleiro Léo Jardim nas cobranças de pênaltis.

Todos jogadores cruz-maltinos converteram suas penalidades. Do outro lado, a cobrança de Kervin Andrade parou nas luvas de Léo Jardim, grande destaque e herói da classificação.

Além disso, o técnico Fernando Diniz trabalha para a equipe dar um salto na classificação. Para isso, reencontra o Fortaleza, o adversário que enfrentou em sua reestreia no clube carioca.

Na época, a equipe da Colina teve uma atuação consistente diante do Leão do Pici e triunfou por 3 a 0. Agora, o elenco está mais encorpado com a chegada de nomes como Robert Renan, Carlos Cuesta e Matheus França, enquanto o time nordestino segue na luta contra o rebaixamento. Por fim, o Vasco soma 33 pontos, 8 à frente do Vitória, primeiro time presente no Z4, e ocupa a 11ª colocação.

Jejum do Vasco, fora de casa, contra o Fortaleza

1 – Fortaleza 4 x 2 Vasco (Brasileirão 2005)
2 – Fortaleza 1 x 1 Vasco (Brasileirão 2006)
3  – Fortaleza 1 x 1 Vasco (Série B 2009)
4 – Fortaleza 1 x 1 Vasco (Brasileirão 2019)
5 – Fortaleza 3 x 0 Vasco (Brasileirão 2020)
6 – Fortaleza 2 x 0 Vasco (Brasileirão 2023)
7 – Fortaleza 0 x 0 Vasco (Copa do Brasil 2024)
8 – Fortaleza 3 x 0 Vasco (Brasileirão 2024)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar