Vasco tenta quebrar jejum de mais de 20 anos, como visitante, contra o Fortaleza

Cruz-Maltino não triunfa sobre o Leão do Pici, fora de casa, desde junho de 2003, quando Marcelinho Carioca garantiu os três pontos / Crédito: Jogada 10

Em seu melhor momento na temporada, o Vasco terá um desafio para seguir sua escalada na classificação do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe carioca não vence o Fortaleza, adversário desta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Castelão, há 22 anos como visitante. Nesse sentido, o Cruz-Maltino derrotou o Leão do Pici em junho de 2003 por 1 a 0, no Brasileirão daquele ano. Coube a Marcelinho Carioca estufar a rede e garantir os três pontos para a equipe carioca. De lá para cá, os times se enfrentaram em oito partidas, com o Tricolor como mandante. Assim, são quatro vitórias para a equipe cearense e quatro empates.

Entre esses confrontos, está o da terceira fase da Copa do Brasil do ano passado. Na ocasião, o Vasco conseguiu um empate sem gols e avançou na competição depois de um novo empate, por 3 a 3, em São Januário, e o destaque do goleiro Léo Jardim nas cobranças de pênaltis. Todos jogadores cruz-maltinos converteram suas penalidades. Do outro lado, a cobrança de Kervin Andrade parou nas luvas de Léo Jardim, grande destaque e herói da classificação. Além disso, o técnico Fernando Diniz trabalha para a equipe dar um salto na classificação. Para isso, reencontra o Fortaleza, o adversário que enfrentou em sua reestreia no clube carioca.