Torcedor do Corinthians, Felipe Longo faz sua estreia em clássico contra o Santos

Reserva de Hugo Souza, Felipe é torcedor de infância do Corinthians e vai realizar sonho nesta quarta / Crédito: Jogada 10

Imagina ter a oportunidade de estrear como profissional pelo time do seu coração e em um clássico? O sonho de uma criança vai se tornar real na noite desta quarta-feira. Esta história é de Felipe Longo, goleiro reserva do Corinthians. O arqueiro corinthiano assume a posição contra o Santos, na noite desta quarta, graças ao desfalque de Hugo Souza, suspenso e que segue em viagem da Ásia após disputar jogos amistosos com a Seleção Brasileira.

A primeira chance de mostrar serviço veio justamente em um dos jogos mais pesados da temporada, diante do Santos, na Vila Belmiro. Mas não tem ninguém melhor do que Felipe Longo para entender a grandeza disso. O goleiro é torcedor do Corinthians desde pequeno, frequentou o Pacaembu e foi aos jogos do Timão na Neo Química Arena na arquibancada. Hoje estará dentro de campo para representar os seus. ” Faz 12 anos que ele espera essa chance. Eu acredito que ele está muito mais do que preparado, né? Vamos torcer para que seja o começo de uma grande história”, comentou Ronaldo Fernandes, também corinthiano e pai de Felipe Longo, ao ge. Cria da base e vizinho do Parque São Jorge Nascido e criado no Tatuapé – bairro vizinho ao Parque São Jorge – Felipe chegou ao Corinthians por meio de um projeto de escolinha de futebol, e joga na base do clube desde os 14 anos. Por conta de sua altura e técnica com os pés, o goleiro chegou a ter convites e indicações para mudar de posição, mas preferiu não arriscar e seguiu como goleiro.