Sport x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

No Clássico-Rei do Nordeste, o Leão da Ilha joga a vida contra o Vozão, que busca se firmar na zona da Sul-Americana

A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta um clássico nordestino de opostos nesta quarta-feira (15). O Sport recebe o Ceará às 20h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. A partida coloca frente a frente o lanterna da competição e uma equipe que briga por vaga em competições continentais.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, às 18h30. Quem narra é Nando Gouvea. Ele terá o auxílio luxuoso de Kelwin Lucas nos comentários e Vanderlei Lima na reportagem.