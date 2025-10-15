Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sport x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Sport x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

No Clássico-Rei do Nordeste, o Leão da Ilha joga a vida contra o Vozão, que busca se firmar na zona da Sul-Americana
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A 28ª rodada do Campeonato Brasileiro apresenta um clássico nordestino de opostos nesta quarta-feira (15). O Sport recebe o Ceará às 20h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro. A partida coloca frente a frente o lanterna da competição e uma equipe que briga por vaga em competições continentais.

A Voz do Esporte inicia a transmissão, ao vivo, às 18h30. Quem narra é Nando Gouvea. Ele terá o auxílio luxuoso de Kelwin Lucas nos comentários e Vanderlei Lima na reportagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar